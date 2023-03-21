Головний тренд весни – кольорова шкіра: як виглядає вбрання, яке представили дизайнери

Шкіряні речі вже надовго заполонили наші гардероби, тож не дивно, що їхня популярність лише зростає. Окрім базових кольорів, дизайнери ще представили кольорові речі, які є такими ж модними, як і шкіра чорного чи коричневого кольору.

Беручи до уваги весняно-літні та осінньо-зимові колекції, шкіра залишиться з нами ще надовго. Про це свідчить не лише вбрання моделей, в якому вони виходять на подіум, але й вибір знаменитостей та зірок стрітстайлу, які залюбки одягають вбрання з екошкіри.

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Шкіряні плащі та шкіряні штани вже з нами кілька сезонів поспіль, тож, аби трохи урізноманітними наші аутфіти, дизайнери вирішили додати до речей яскравості. Бренди радять відкласти на деяких час вбрання у чорних кольорах та віддати перевагу яскравості.

На подіумах бренди представили жакети, сукні та спідниці в ніжних пастельних та яскравих відтінках: карамельному, червоному, помаранчевому чи лавандовому.

Найкраще стилізувати яскраву шкіряну річ з базовими елементами гардероба – штанами палаццо, джинсами, кросівками, водолазками, джемперами чи сорочками.

Щоб надихнутися яскравими виходами, пропонуємо вам добірку вбрання, яке представили дизайнери під час Тижня моди.



Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle



Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle



Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle



Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle



Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle