Учитывая весенне-летние и осенне-зимние коллекции кожа останется с нами еще надолго. Об этом свидетельствует не только наряд моделей, в которых они выходят на подиум, но и выбор знаменитостей и звезд стритстайла, охотно одевающих наряды из экокожи.

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Кожаные плащи и кожаные брюки уже с нами несколько сезонов подряд, поэтому, чтобы немного разнообразили наши аутфиты, дизайнеры решили добавить к вещам яркости. Бренды советуют отложить на некоторое время наряды в черных цветах и отдать предпочтение яркости.

На подиумах бренды представили жакеты, платья и юбки в нежных пастельных и ярких оттенках: карамельном, красном, оранжевом или лавандовом.

Лучше всего стилизовать яркую кожаную вещь с базовыми элементами гардероба – брюками палаццо, джинсами, кроссовками, водолазками, джемперами или рубашками.

Чтобы вдохновиться яркими выходами, предлагаем вам подборку нарядов, которые представили дизайнеры во время Недели моды.



Актуальные цветные вещи из кожи на весну / Фото из Elle



Актуальные цветные вещи из кожи на весну / Фото из Elle



Актуальные цветные вещи из кожи на весну / Фото из Elle



Актуальные цветные вещи из кожи на весну / Фото из Elle



Актуальные цветные вещи из кожи на весну / Фото из Elle