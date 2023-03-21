Беручи до уваги весняно-літні та осінньо-зимові колекції, шкіра залишиться з нами ще надовго. Про це свідчить не лише вбрання моделей, в якому вони виходять на подіум, але й вибір знаменитостей та зірок стрітстайлу, які залюбки одягають вбрання з екошкіри.

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Шкіряні плащі та шкіряні штани вже з нами кілька сезонів поспіль, тож, аби трохи урізноманітними наші аутфіти, дизайнери вирішили додати до речей яскравості. Бренди радять відкласти на деяких час вбрання у чорних кольорах та віддати перевагу яскравості.

На подіумах бренди представили жакети, сукні та спідниці в ніжних пастельних та яскравих відтінках: карамельному, червоному, помаранчевому чи лавандовому.

Найкраще стилізувати яскраву шкіряну річ з базовими елементами гардероба – штанами палаццо, джинсами, кросівками, водолазками, джемперами чи сорочками.

Щоб надихнутися яскравими виходами, пропонуємо вам добірку вбрання, яке представили дизайнери під час Тижня моди.

Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну
Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle

Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну
Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle

Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну
Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle

Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну
Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle

Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну
Актуальні кольорові речі зі шкіри на весну / Фото з Elle