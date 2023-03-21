У добірку базових речей увійшло вбрання, яке є в гардеробі кожної з нас – це біла сорочка, штани палаццо, білі кросівки, джинси блакитного кольору чи якісна сумка. Якщо придбати це вбрання з якісних матеріалів, то ви точно отримаєте річ, яка знадобиться вам у гардеробі.

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Біла сорочка

Біла сорочка – вічна класика, яка ідеально впишеться у ваш буденний чи святковий гардероб. Робіть ставку на модель розміру оверсайз, з якою можете створити багатошаровий образ, або ж одягнути під джинси, шкіряні штани чи палаццо. Вільна модель виглядатиме дорого та стильно.

Штани палаццо

Палаццо – чудовий варіант штанів, які ви можете приміряти і до кросівок, і до чобіт на підборах. У вашому гардеробі може бути чимало класичних кольорів, які впишуться до будь-яких поєднань – з лонгслівом, джемпером, жакетом чи блузою.

Білі кросівки

Ну і куди ж без білих кросівок в добірці базових речей? Таке взуття немає терміну придатності, тож модне в будь-який сезон. Класичні білі кросівки підійдуть до будь-яких речей – від штанних костюмів до романтичних суконь.

Блакитні джинси

Джинси з якісного деніму в блакитному кольорі – наш повсякденний мастхев. Робіть ставку на базові mom джинси, які ви зможете із задоволенням носити з різноманітним образом. Від моделей з низькоякісного деніму краще відмовитися, оскільки вони дешевлять образ.

Якісна сумка

Стилісти часто кажуть, що варто робити акцент у створенні образу на дороге взуття, аксесуари та якісну сумку. Радимо вам обирати модель сумки в класичному кольорі, яку ви зможете стилізувати з будь-яким вбранням та з якісного матеріалу, яка прослужить вам кілька років.