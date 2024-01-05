5 модних кольорів, які необхідно мати у весняно-літньому сезоні: найкраща добірка

З настанням весняного сезону всім нам хочеться додати трохи яскравих кольорів до свого образу. Яскраві відтінки переслідують нас кілька сезонів, тож нам без них не обійтися.

Такі базові кольори, як білий, чорний, сірий чи бежевий – нікуди не зникнуть. Вони залишаться такими ж актуальними, втім тепер ви зможете їх доповнювати яскравими відтінками, які допоможуть оживити ваш образ та додати йому характерної родзинки.

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Fashion-експерти вже розповіли, без яких кольорів нам не обійтися в новому сезоні, тому залишіть модні кольори 2023 року в минулому та придивіться до того, що зовсім скоро пануватиме на всіх образах модниць.

Світло-блакитний

Цей ніжний відтінок точно вам всім сподобається. Синій колір все ж таки буде залишатися актуальним, але з приходом весни краще таки зосередитися на світлих та м’яких тонах.

Пастельно-зелений

Дизайнери вирішили приділити акцент пастельним тонам, тож у моді буде світло-зелений відтінок. Обираючи одяг робіть ставку на вбрання, яке ніби ледь-ледь зафарбоване в зелений колір.

Червоний

Цей колір буквально затьмарив усе наприкінці 2023 року і буде продовжувати набирати обертів цього року. Можете обирати в цьому ефектному кольорі будь-яке вбрання.

Срібло

Металік не сходить з модних радарів кілька сезонів. Саме тому радимо обирати для себе куртки, штани, взуття, сумки та прикраси в сріблястих відтінках.

Пастельні тони

Пастельні тони завоювали своє місце під сонцем у весняно-літньому сезоні, витіснивши яскраві кольори. Тому радимо додати у свій гардероб ще ніжно-рожевий та блідо-жовтий.