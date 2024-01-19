З рожевих льодяників: до Дня закоханих Кім Кардаш'ян випустила їстівну спідню білизну

Зі своїм брендом SKIMS зірка представила святкову колекцію, обличчям якої стала Лана Дель Рей.

Кім Кардашʼян зберігає свою традицію вражати світ неординарними та стильними рішеннями. Цього разу у межах свого бренду SKIMS зірка вирішила взяти на озброєння не лише комфорт та стиль, а й пікантність.

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У новій колекції, присвяченій до Дня святого Валентина, SKIMS представили їстівний комплект спідньої білизни з фірмових льодяників. Ціна комплекту – 58 доларів: за бюстгальтер треба віддати 34 долари, а за стрінги – 24.



Їстівний комплект спідньої білизни / Фото з сайту SKIMS



Їстівний комплект спідньої білизни / Фото з сайту SKIMS



Їстівний комплект спідньої білизни / Фото з сайту SKIMS

Що ще є у новій колекції

Колекція складається з елегантних та пікантних комплектів і пеньюарів, а також затишного домашнього вбрання – халатів, піжам, футболок, шкарпеток, одягу для дітей та навіть собак. Усе це, звичайно, у кольорах свята кохання і у принті з серцями.

Лана Дель Рей стала обличчям рекламної кампанії

Кім Кардашян запросила співачку Лану Дель Рей стати головною героїнею рекламної кампанії цієї колекції. Виконавиця постала на ефектних кадрах у спідній білизні.