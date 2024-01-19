Ким Кардашьян сохраняет свою традицию поражать мир неординарными и стильными решениями. В этот раз в рамках своего бренда SKIMS звезда решила взять на вооружение не только комфорт и стиль, но и пикантность.

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В новой коллекции, посвященной Дню святого Валентина, SKIMS представили съедобный комплект нижнего белья из фирменных леденцов. Цена комплекта – 58 долларов: за бюстгальтер нужно отдать 34 доллара, а за стринги – 24 доллара.



Съедобный комплект нижнего белья / Фото с сайта SKIMS



Съедобный комплект нижнего белья / Фото с сайта SKIMS



Съедобный комплект нижнего белья / Фото с сайта SKIMS

Что еще есть в новой коллекции

Коллекция состоит из элегантных и пикантных комплектов и пеньюаров, а также уютной домашней одежды – халатов, пижам, футболок, носков, одежды для детей и даже собак. Все это, конечно, в цветах праздника любви и в принте с сердцами.

Лана Дель Рэй стала лицом рекламной кампании

Ким Кардашян пригласила певицу Лану Дель Рэй стать главной героиней рекламной кампании этой коллекции. Исполнительница предстала на эффектных кадрах в нижнем белье.