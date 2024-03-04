Кім Кардашян скунфузилася на показі Balenciaga: що сталося зі світською левицею

Знаменита інфлюенсерка, бізнесвумен та дизайнерка Кім Кардашян з’явилася на модному показі бренду Balenciaga. Зірка шоу "Сімейство Кардашян" любить привертати до себе увагу, тож скунфузилася перед великою кількістю людей своїм вбранням.

Кім Кардашян приїхала на показ в Париж в особливому вбранні. Знаменитість одягнула сукню, яка підкреслювала її витончену фігуру, втім без модного казусу не обійшлося.

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Образ Кім Кардашян

Світська левиця обрала для себе довгу чорну сукню з мережива. Плаття довжини максі зі шлейфом було оздоблене подовженими рукавами та горловиною, а ззаду мало красивий виріз.

Втім з Кім трапилося справжнє модне жахіття – необрізана бірка на сукні, яка дуже помітно спадала по її спині. Знаменитість дуже прискіпливо ставиться до своїх образів, тож може кілька разів приміряти вбрання перед тим, як вийде в ньому. Іноземні видання пишуть, що модниця зумисно не прибрала бірку, щоб її образ обговорювали дедалі більше модних видань.

Образ знаменитості доповнив високий хвіст та макіяж в її улюблених темно-коричневих тонах. Варто зазначити, що модні конфузи з Кім Кардашян трапляються не вперше.

У серіалі "Сімейство Кардашян" зірка телеекранів розповіла, що на одному з американських шоу її лосини повністю тріснули на попі, тож її асистенти за кілька хвилин до початку трансляції зашивали розріз та прикривали подовженим жакетом.