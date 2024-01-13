Корсет і джинси – майбутній хіт весни: ефектний образ показує Кім Кардашян

Успішна американська бізнесвумен та інфлюенсерка Кім Кардашян вирішила продемонструвати ефектний образ. Знаменитість анонсувала на собі модні весняні стилізації.

Кім Кардашян живе у Каліфорнії, тож завдяки сонцю і теплій погоді, може одягати різноманітні речі з весняного гардероба. За зіркою серіалу "Сімейство Кардашян" стежить в інстаграмі понад 360 мільйонів користувачів зі всього світу, тож величезна кількість людей вже оцінили її модний образ.

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Кім завжди любила епатувати своїми образами, втім тепер вона віддає перевагу, хоч і трендовим, але стриманим речам, які підкреслюють її фігуру.

Інфлюенсерка є затяжною любителькою особливих речей. У неї навіть є квартира з одягом, який для неї цінний та пов’язаний з якоюсь історією. Цього разу Кім вирішила показати, які речі між собою будуть гарно поєднуватися вже цієї весни.

Образ Кім Кардашян

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Світська левиця приміряла вбрання, яке буде легко інтегрувати в звичайне життя кожній дівчині. Кім одягнула чорний корсет, який поєднала з мішкуватими джинсами на високій посадці.

Зірка зачесала волосся в пучок та доповнила образ босоніжками. На одному фото вона позувала з мініатюрною сумкою Hermes, на іншому – у масивних чорних окулярах з сумкою Chanel, яка доповнена камінчиками.



Стильний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Стильний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Зазначимо, що поєднання корсетів та джинсів стане модною стилізацією цієї весни. Корсет можете поєднувати не лише зі взуттям на підборах, але й навіть кросівками.