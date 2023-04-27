Фарбувала білизну кавою і пакетиками від чаю: Кім Кардашян розповіла історію створення SKIMS

Американська інфлюенсерка та засновниця бренду SKIMS виступила на саміті Time 100. В інтерв’ю вона розповіла історію створення бренду та що передувало запустити колекцію коригуючої білизни.

Кім Кардашян щодня з’являється перед камерами вуличних фотографів, тому їй важливо мати постійно чудовий вигляд.

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Зірки також вдаються до хитрих "штучок" та приміряють коригуючу білизну, яка здатна приховати їхні недоліки. Кім Кардашян має прекрасну форму, втім все одно їй хотілось бачити себе ще краще, тож під низ вона приміряла білизну, яка часто виднілась з-під одягу та створювала не дуже приємний вигляд.

До того, як зірка заснувала бренд SKIMS, вона фарбувала білизну кавою та пакетиками від чаю, щоб хоч трохи наблизити білизну до кольору своєї шкіри.

Я просто шукала рішення того факту, що я люблю носити білизну, яка коригує моє тіло, але на ринку не було колірного тону, який підходив би моєму відтінку шкіри, не кажучи вже про більшість моїх друзів,

– розповіла Кім Кардашян.

Тоді у 2019 році вона зрозуміла, що їй треба створити те, чого ще немає та представити білизну, яка підійде всім відтінкам шкіри.

Кім розповіла, що могла знайти коригуючу білизну лише блідо-коричневого або чорного кольору, жодна з яких не підходила до її шкіри.

Вона сказала, що була така розчарована відсутністю варіантів, що пофарбувала свою коригуючу білизну просто в домашніх умовах, щоб вона відповідала її тону шкіри.

Я брала пакетики з кавою та чаєм і клала їх у раковину чи ванну разом з коригуючою білизною,

– додала Кім.

Сьогодні SKIMS пропонує коригуючу білизну різної довжини. Бренд також пропонує коригуючу білизну 11 різних кольорів.



Коригуюча білизна від бренду SKIMS / Фото з Insider

У своїй розмові Кардашян згадала, як нещодавно знайшла свою коригуючу білизну, зроблену своїми руками. Це змусило її розсміятися.

На світську подію Time 100 Кім Кардашян прийшла у прекрасній білосніжній сукні, яка вдало підкреслила її фігуру, довершуючи look масивними прикрасами на шиї. Ефектної родзинки вона додала завдяки сумці, обравши клатч у вигляді ракушки.



Ефектний аутфіт Кім Кардашян / Фото з Instagram