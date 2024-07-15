Кетті Перрі одягнула топ від українського бренду Cultnaked: вражаючий look

Відома співачка Кетті Перрі одягнула топ від українського бренду Cultnaked, який заснувала дизайнерка зі Львова Мері Фуртас. Виконавиця приміряла на собі досить незвичне вбрання.

Кетті Перрі нещодавно анонсувала вихід шостого студійного альбому під назвою «143». Для релізу майбутньої платівки співачка знялася у фотосесії, обравши для себе образ в світло-рожевих відтінках.

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Український бренд Cultnaked вже давно завоював популярність відомих знаменитостей. Речі від Мері Фуртас одягали Меган Фокс, Кендалл Дженнер, Марго Роббі, К’яра Ферраньї та багато інших. Тепер вбрання від нашої дизайнерки вирішила приміряти Кеті Перрі.

Образ Кетті Перрі

Співачка приміряла на собі топ з капюшоном створений із сітки з мерехтливими камінчиками. Айтем Diva Stardust світло-рожевого кольору коштує на сайті бренду понад 600 євро.

До нього Кеті Перрі підібрала рожеві штани-карго з об’ємними кишенями. Виконавиця розпустила довге волосся та позувала у фотостудії на бузковому тлі.

Які знаменитості носять українські бренди