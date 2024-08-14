Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" навіть залучила до зйомки своїх двох дітей – 6-річну Стормі та 2-річного Ейра. Кайлі Дженнер стала першою у своїй сім’ї, хто прикрасив обкладинку британського глянцю. Стилісти підготували для неї чимало розкішних образів, які вона приміряла для британського видання.

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Кайлі Дженнер в рукавичках від українського бренду

На обкладинці красуня позувала на тлі зелених кущів з жовтими та білими бутонами троянд. Вона одягнула синю сукню на довгий рукав, привідкривши рукою ногу та оголивши плечі.

Волосся інфлюенсерка залишила розпущеним, а образ доповнювали довгі сережки та бездоганний макіяж в коричневих тонах. Кайлі позувала в красивому боді, шифоновій накидці та навіть одягнула екстравагантне пальто з пір’я.

На одному з кадрів інфлюенсерка навіть позувала у рукавичках від українського бренду ZHILYOVA. Вона одягнула аксесуари білого кольору Nirvana. Їхня ціна – 4 тисячі гривень. Відомо, що бренд заснований у 2014 році дизайнеркою Валеріє Жилевою, а одяг бренду з’являвся у глянцях Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink, Joy. На кадрі Кайлі позувала в сукні з лелітками та з цікавою зачіскою.



Кайлі Дженнер в рукавичках від українського бренду / Фото Vogue British

Що цікаво, інфлюенсерка вирішила не лише приміряти розкішні образи на собі, але й зробити стильні кадри зі своїми дітьми.

В інтерв’ю вона розповіла, що мала двічі післяродову депресію. За її словами, останні пологи вплинули на неї так, що вона постійно дзвонила до мами в сльозах розповідаючи, що не може запам’ятати ім’я сина.

Кайлі каже, що дві депресії в неї сталися через ранній вік вагітності, однак зараз вона хоче повністю присвятити себе моді. Останні сезони вона почала відвідувати Тижні моди, які приносять їй величезне задоволення.

Кайлі Дженнер вважається найбагатшою серед всіх сестер та навіть своєї матері. У 2015 році Кайлі запустила свою косметичну компанію Kylie Cosmetics. Вона увійшла до списку мільярдерів у березні 2019 року, а 2020 року стала наймолодшим мільярдером Forbes. Після того, як вона продала 51% компанії Kylie Cosmetics за 600 мільйонів доларів американській компанії Coty Inc, її статки збільшилися до 1,2 мільярда доларів.