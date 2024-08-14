Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" даже привлекла к съемке своих двух детей – 6-летнюю Сторми и 2-летнего Эйра. Кайли Дженнер стала первой в своей семье, кто украсил обложку британского глянца. Стилисты подготовили для нее немало роскошных образов, которые она примерила для британского издания.

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Кайли Дженнер в перчатках от украинского бренда

На обложке красавица позировала на фоне зеленых кустов с желтыми и белыми бутонами роз. Она надела синее платье на длинный рукав, приоткрыв рукой ногу и обнажив плечи.

Волосы инфлюенсерка оставила распущенными, а образ дополняли длинные серьги и безупречный макияж в коричневых тонах. Кайли позировала в красивом боди, шифоновой накидке и даже надела экстравагантное пальто из перьев.

На одном из кадров инфлюенсерка даже позировала в перчатках от украинского бренда ZHILYOVA. Она надела аксессуары белого цвета Nirvana. Их цена – 4 тысячи гривен. Известно, что бренд основан в 2014 году дизайнером Валерие Жилевой, а одежда бренда появлялась в глянцах Playboy, XXL, Cosmopolitan, Elle, Pink, Joy. На кадре Кайли позировала в платье с пайетками и с интересной прической.



Кайли Дженнер в перчатках от украинского бренда / Фото Vogue British

Что интересно, инфлюенсер решила не только примерить роскошные образы на себе, но и сделать стильные кадры со своими детьми.

В интервью она рассказала, что имела дважды послеродовую депрессию. По ее словам, последние роды повлияли на нее так, что она постоянно звонила к маме в слезах рассказывая, что не может запомнить имя сына.

Кайли говорит, что две депрессии у нее произошли из-за раннего возраста беременности, однако сейчас она хочет полностью посвятить себя моде. Последние сезоны она начала посещать Недели моды, которые приносят ей огромное удовольствие.

Кайли Дженнер считается самой богатой среди всех сестер и даже своей матери. В 2015 году Кайли запустила свою косметическую компанию Kylie Cosmetics. Она вошла в список миллиардеров в марте 2019 года, а в 2020 году стала самым молодым миллиардером Forbes. После того, как она продала 51% компании Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов американской компании Coty Inc, ее состояние увеличилось до 1,2 миллиарда долларов.