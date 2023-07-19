Піжама від українського бренду у фільмі "Барбі": яка акторка одягнула Sleeper – яскраві фото
Джерело:Shopyourmovies
Вже зовсім скоро українці зможуть подивитись довгоочікувану стрічку "Барбі" з Марго Роббі, Раяном Гослінгом та Іссою Рей в головних ролях. Фільм вийде у прокат 20 липня. Цікаво, що одна з акторок знялася у стрічці в одязі від українського бренду.
Барбі-президентка, яку зіграла американська акторка Ісса Рей, в одному з епізодів "Барбі" з'явиться в піжамі українського бренду Sleeper.
Ісса Рей в піжамі від Sleeper
Стилісти обрали для акторки комплект Party Pajamas з подвійним пір'ям в ніжно-рожевому відтінку. Він складається з вільної сорочки з рукавами три чверті, кінці яких прикрашає пір'я та прямих штанів також з пір'ям. Костюм на 100% складається з віскози. Зараз такий комплект на сайті бренду коштує понад 11 тисяч гривень. До образу Барбі додали білу сумку через плече, а довершили його білими капцями.
Ісса Рей в піжамі від Sleeper / Фото з Shopyourmovies
Піжама Party Pajamas від українського бренду Sleeper
Хто з зірок носить одяг від Sleeper
- Кінозірка та лауреатка премії "Оскар" Джуліанна Мур обрала чорний костюм з люрексовою блискучою ниткою. Виріб складався з подовженої чорної сорочки з коміром і розкльошеними руками та вільних штанів з розкльошеним низом.
- Акторка Мішель Вільямс повідомила про свою третю вагітність в сукні від українського бренду. Вона обрала білосніжну довгу сукню на бретельках з пір'ям, яка є частиною весільної Pre-Spring колекції. Відомо, що виріб виконаний з EcoVero тканини, що є екологічним аналогом віскози.
- Окрім цього, на червоних доріжках у виробах від українського бренду на червоних доріжках з'являлися Кім Кардашян, Ріанна та Селена Гомес. Загалом у знаменитих піжамах з пір'ям красувалися Емілі Ратаковскі, Кендалл Дженнер, стилістка Бланка Міро, німецька інфлюенсерка Леоні Ганне, Періс Гілтон, Кортні Кардашян та багато інших.