Ірина Шейк довгий період притримувалася нейтральної позиції, і лише зараз висловила свою підтримку Україні.

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Модель закликала долучитися до фінансової підтримки українцям, які постраждали від вторгнення російських військових.

Вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 17 мільйонів користувачів, міжнародний антивоєнний символ, який пропагує світ без воєн і роззброєння.

Ні війні. Я жертвую кошти ЮНІСЕФ та Українському товариству Червоного Хреста. У моїх сторіз ви знайдете посилання для пожертвування. Перехаруйте стільки, скільки зможете. Молюся за те, щоб настав мир,

– написала Ірина Шейк.

За сім днів війни російські окупанти вбили понад 2000 цивільних ні в чому не винних українців. Через цинічні обстріли та вбивства орків загинула 21 дитина.