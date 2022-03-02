Ирина Шейк долгое время придерживалась нейтральной позиции, и только сейчас выразила свою поддержку Украине.

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Модель призвала приобщиться к финансовой поддержке украинцам, пострадавшим от вторжения российских военных.

Она опубликовала на своей странице в инстаграмме, за которой следят более 17 миллионов пользователей, международный антивоенный символ, пропагандирующий мир без войн и разоружения.

Нет войне. Я жертвую средства ЮНИСЕФ и Украинскому обществу Красного Креста. В моих сторезах вы найдете ссылку для пожертвования. Перекажите столько, сколько можете. Молюсь о том, чтобы наступил мир,

– написала Ирина Шейк.