Про що мріяв у полоні боєць "Азову" Ілля Самойленко: історія знайомства з Катериною Возіановою

28-річний офіцер управління розвідки "Азову" з позивним "Гендальф" Ілля Самойленко нещодавно став головним героєм кампейну бренду Indposhiv Bespoke. Про історію знайомства із захисником розповіла засновниця бренду Катерина Возіанова.

Український бренд Indposhiv вирішив зробити обличчям свого кампейну Іллю Самойленка, бійця полку "Азов" Іллю Самойленка, який пройшов 8 років війни. Зараз у нього скляне око та титаново-сталевий протез руки. Бренд Indposhiv Bespoke, який спеціалізується на максимальній персоналізації створив для Іллі вдосконалену конструкцію одного з рукавів для зручності та ідеальної посадки.

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Засновниця бренду Катерина Возіанова розповіла в інтерв’ю для 24 каналу історію знайомства з Іллю та своє абсолютне захоплення цією людиною.



Катерина Возіанова – засновниця бренду Indposhiv

Відомо, що Ілля зі своєю стилісткою прийшли в ательє кілька місяців тому, щоб взяти напрокат піджаки для його виступу. Тоді Катерини Возіанової не було на роботі, але вона була дуже шокована, що саме він прийшов, тож захотіла поспілкуватися з ним ближче.

Наша перша зустріч тривала 3 години. Я була в абсолютному шоці від цієї людини. Мені здається, що всі, хто знайомий з ним особисто, скажуть, що це суперлюдина. Йому 28 років. Але він абсолютно мудрий, він дуже ерудований, просвітлений. Його харизма настільки величезна, що коли він заходить у приміщення – воно все заповнюється Іллею,

– сказала Возіанова.

У ході розмови Ілля Самойленко розповів, що хотів пошити костюм від бренду Indposhiv ще до війни, але не встиг.

"На третій годині нашої сотої кави він сказав, що коли сидів у полоні, то його однією з мрій було одягнути костюм Indposhiv та гуляти вулицями Києва. Ці думки його дуже протримали. Я тоді зрозуміла, що у нас є герой і ми повинні продумати кампейн для нього. Його зв’язок із брендом настільки великий, що ми не можемо це не показати. Ось так зародилася ідея для кампейну Indposhiv Bespoke", – розповіла Катерина Возіанова.