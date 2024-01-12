Хлої Кардаш'ян знялася у спідниці FROLOV для відомого журналу

Зірка позувала на обкладинку Tmrw у довгому шкіряному вбранні з вирізами на стегнах.

Американська зірка телебачення Хлої Кардаш'ян знялася для журналу Tmrw у спідниці від українського дизайнера Івана Фролова. Це черговий тріумф бренду після того, як у сукні від FROLOV у новому кліпі знялася Джей Ло.

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Для фотосесії глянцю Хлої Кардаш'ян одягла кутюрну шкіряну модель з високою посадкою та вирізами на стегнах. Поєднала ефектний низ вона з чорним мінімалістичним топом.

Образ для зйомки підбирала відома стилістка Кеті Моссман.

Світовий успіх Івана Фролова

Івана Фролова знають далеко за межами України. Крім Дженніфер Лопес, його вбрання обирали для виступів та світських заходів Бейонсе, Maneskin, Ріта Ора, Дуа Ліпа, Кайлі Міноуг та Гвен Стефані. Упізнаваними деталями бренду Frolov є корсети, бра та рукавички.