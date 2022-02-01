Готуємося до весни: як виглядають наймодніші тренчі 2022 року

З приходом весни на перший план виходять пальта і тренчі. Для нового сезону дизайнери представили чимало бежевих тренчів довжини міді, а також радять звернути увагу на оригінальні кольори, крій та матеріал.

Навесні 2022 року в тренді залишаються класичні бежеві тренчі, молочно-білі та яскраві. Окрім цього, особливо популярними стануть шкіряні тренчі, атласні, з тонкої плащової тканини або щільної бавовни.

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Зі вставками

Дизайнери представили не однотонний тренч, а зі вставками, деконструюючи виріб вставками з деніму, мережива та матеріалів контрастних кольорів. Така утилітарна річ має всі шанси стати майже кутюрною.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Атласний

Тонкий тренч з атласу внаслідок блиску тканини не лише чуттєво виглядає, але й вдало підкреслює силует. Обирайте навесні вироби чорного, фіолетового або помаранчевого кольору.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Класичний тренч

Якщо ви хочете додати у свій гардероб річ, яка прослужить вам не один сезон – зверніть увагу на класичний тренч пісочно-бежевих відтінків. Цей верхній одяг чудово підходить до джинсів з кросівками та вдало доповнює спідниці з чоботами на підборах.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Рукави оверсайз

Гіперболізовані рукави та збільшена лінія плечей – модна новинка для весняно-літнього сезону. Такий виріб не лише дуже стильний, але завдяки фасону робить талію візуально тоншою.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Шкіряний тренч

Шкіряний тренч – хіт весняно-літнього сезону. Хочете бути як герой фільму «Матриця» - обирайте виріб чорного кольору, а якщо хочете створювати розслаблені аутфіти – звертайте увагу на коричневі та пастельні відтінки.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Яскравий тренч

На Тижні моди дизайнери показали багато яскравих тренчів в сонячній гамі — від рожевого до оранжевого, від блакитного до ультрамарину.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan

Без рукавів

Тренч-жилетка – це модна новинка нового сезону. Такий тренч візуально витягує силует, робить зорово стрункішим і тоншим.



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan



Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan