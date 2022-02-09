Головні тренди взуття на весну 2022: беріть їх до уваги вже зараз

Цієї весни взуттєві тренди потішать навіть найвибагливішу модницю. Для нового сезону дизайнери підготували бездоганне взуття, яке ідеально доповнить ваше пальто, тренч чи шкірянку.

У весняно-літньому сезоні в моді будуть яскраві кольори, ностальгія за 2000-ми та оригінальні форми. Зірки стрітстайлу вже познайомили нас з туфлями на масивній платформі, втім радимо вам придивитися до не менш стильних варіантів.

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Гострий носок

Взуття з подовженим гострим носком повертається в моду. Світська левиця Кім Кардашян вже встигла показати на собі модну стилізацію чобіт від Balenciaga та леопардової шуби. Вже з першим потеплінням можете приміряти туфлі з гострим носком та мюлі.



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з інстаграму



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle

Платформа

З цим трендом ми вже знайомі більше, і судячи з того, яке взуття всі обирають зараз – навесні туфлі на платформі будуть в кожної дівчини. Туфлі у стилі Versace та Prada найкраще носити з короткими спідницями та мінісукнями. Їхня висока платформа візуально видовжує ноги.



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з інстаграму



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle

Тонкі лінії

Попри повернення трендового взуття з 2000-х цієї весни в моді будуть босоніжки з лаконічними тонкими ремінцями. Вони ідеально доповнять штанні костюми та ніжні сукні в білизняному стилі.



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle

Високі шнурівки

Алюзія на гладіатори, які були в моді 10 років тому, знову повернулася на подіуми. Сандалі з високим шнуруванням рекомендовано носити з джинсовими шортами, спідницями або з пляжними образами.



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle

Сандалі на платформі

Комфортні сандалі на платформі чудово впишуться у міську естетику. Поєднуйте їх з джинсами різних фасонів, сукнями та жакетами.



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle



Трендове взуття на весняно-літній період / Фото з Elle