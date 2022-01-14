Гейлі Бібер захопила модним шкіряним образом у стилі "Матриці": ефектне фото
Джерело:24 канал
Успішна американська модель вчергове потрапила під приціл папараці в ефектному образі. Зірка постала перед об’єктивами фотографів в розкішному шкіряному образі у стилі "Матриці".
Відома манекенниця не любить ділитися в інстаграмі своїми модними образами. Тривалий час у неї була депресія через соціальну мережу, оскільки фанати Селени Гомес часто її хейтили в коментарях, після чого вона була змушена закрити коментарі.
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Тепер 40-мільйонна армія прихильників Гейлі чекає на нові образи від її стилістки Мейв Рейлі або стрітстайл-фотографів. Останні підібралися до знаменитості вкрай близько, зробивши фото в її розкішному образі з улюбленого матеріалу.
Модель є затятою любительницею шкіряних речей. У її гардеробі є чимало корсетів, топів, жакетів, штанів та верхнього одягу, який вона з радістю носить всі сезони.
Модні інфлюенсери зараз часто приміряють на собі зухвалі образи, надихаючись стилем Нео з фільму "Матриця". Легендарні чорні ансамблі досить легко вписуються у сучасне життя.
Образ Гейлі Бібер
Нещодавно модель відвідала вечірку з нагоди запуску нової колаборації Фая Хадри й бренду окулярів Oliver Peoples. Гейлі одягнула вінтажний топ від Gucci, який створив тодішній креативний директор Том Форд. Образ доповнили прямі шкіряні штани.
Зверху Гейлі одягнула довгий тренч від одного з улюблених польських брендів Magda Butrym. Модний аутфіт довершили туфлі з гострим металевим носком і відкритою п’яткою з нової колекції Saint Laurent.
Знаменитість зачесала волосся в пучок та додала образу родзинки завдяки золотим сережкам, кільком ланцюжкам на шиї та перснями.
Ефектний аутфіт Гейлі Бібер / Фото з Vogue