Гайді Клум одягнула сукню від українського бренду Lever Couture: чарівні кадри

Німецька топ-модель обрала для світського виходу сукню від українського бренду Lever Couture. Ефектний образ зірка вирішила обрати від дизайнерки Лесі Верлінг'єрі, яка живе та працює в США.

Знаменитість прийшла у розкішній сукні на гала-вечір LACMA Art + Film Gala 2023. Подія відбувалася в Лос-Анджелесі. Зірка вразила усіх виходом у відвертій сукні з блискучим білим пір’ям.

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Гайді Клім любить оголяти своє тіло, тож на подію обрала сукню не лише з глибоким розрізом в зоні декольте та на нозі, але й бічним розрізом, яке оголювало частину тіла.

Модель обрала для себе сукню з котюрної колекції Velocity of Emotions. Показ нових суконь нещодавно відбувався у Санта-Моніці.

Це вже не вперше Гайді Клум обирає сукню від української дизайнерки Лесі Верлінг'єрі. У грудні минулого року знаменитість прийшла на прем’єру фільму "Аватар: шлях води" у сукні з колекції Leleka.

Додамо, що бренд Lever Couture знають та люблять чимало світових знаменитостей. Плаття знаменитої марки носила на собі Міла Йовович на Каннському кінофестивалі, Леді Гага у своєму кліпі, Волліс Дей на червоній доріжці та багато інших.

А от українська співачка Тіна Кароль залюбки демонструє на собі творіння наших дизайнерів, тож вже неодноразово з’являлася в найкрасивіших сукнях від Lever Couture.