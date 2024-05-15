Гайді Клум вразила бездоганним образм на Каннському кінофестивалі: дивовижний look

14 травня у Франції відкрився 77-ий Каннський кінофестиваль. Впродовж кількох днів зірки будуть виблискувати неймовірними образами, а публіку вже встиг зачарувати вихід супермоделі Гайді Клум в розкішній сукні.

Цього року однією із провідних тем заходу є роль жінок у кіномистецтві й підтримка руху #MeToo. Першим показом стала абсурдна комедія "Друга дія" французького режисера Квентіна Дюп'є, головну роль в якій зіграла Лея Сейду. На неї з’їхалися провідні зірки – від акторок до моделей та інфлюенсерів.

Читайте також Що одягнути на випускний: Андре Тан визначив найкращі образи

Німецька модель Гайді Клум відправилася в Канни, щоб здивувати гостей червоної доріжки своїм бездоганним виглядом.

Образ Гайді Клум

Аутфіт супермоделі викликав справжній фурор. Гайді Клум обрала для себе помпезне плаття багряного кольору, яке вдало підкреслювало її фігуру. Білявка обрала для себе вбрання від бренду Saiid Kobeisy з колекції весна-літо 2024.

Сукня підкреслювала її пишний бюст та довгі ноги. Бретельки на платті Гайді опустила, підкресливши оголені плечі. Верх вбрання підкреслювали складки, а от справжньою родзинкою стала спідниця – вона була пишною та асиметричною, що дозволило моделі продемонструвати оголену ногу.

Аутфіт знаменитості доповнювали туфлі срібного кольору зі стразами. Красуня зробила легкі хвильки на волоссі та довершила вихід мінімалістичними прикрасами, а візажисти завдяки макіяжу лише підкреслили її вроду.



Гайді Клум на Каннському кінофестивалі / Фото Getty Images

Останні образи знаменитостей