Як обрати одяг для себе у стилі Old Money: поради, якими ви скористаєтеся

Стиль Old Money цього року особливо популярний. Він завоював любов багатьох модниць завдяки тік току та інстаграму. Пік популярності припав на цей стиль влітку та восени не втрачає популярності.

Щоб скласти образ у стилі Old Money, яке вигідно буде гармоніювати між собою, вам варто додати у свій гардероб кілька базових речей. Естетика Old Money повністю відрізняється від тенденцій та швидкої моди.

До теми Топ-5 речей у стилі Old Money: ви будете дорого виглядати

Навпаки – вбрання, притаманне цьому стилю є стриманим, елегантним, з нейтральною палітрою кольорів, натуральними тканинами та аксесуарами, які крізь роки залишаються актуальними.

У гардеробі в стилі Old Money мають переважати речі з базового гардероба – це гольфи, жакети, штани палаццо, класичні джинси, чоботи в жокейському стилі, однотонне пальто на ґудзиках та сумка в класичному стилі.

Можете опиратися на улюблені ігри представників стилю Old Money. До прикладу, мінімалістичні чоботи до колін на плоскій підошві – для кінного спорту, коротка спідниця в складки – для гри в теніс, поло – для гри в гольф.

Щодо кольорів, то робіть ставку на чорний, коричневий, сірий, молочний та білий колір. Ваші речі повинні бути приталеними. Забудьте про вбрання оверсайз. Вбрання має бути акуратним та підкреслювати вашу фігуру.

З якого одягу має складатися гардероб у стилі Old Money

Джемпер;

Водолазка;

Сорочка класичного крою в базовому кольорі;

Класичні штани;

Штани палаццо;

Базові блакитні джинси;

Жакет;

Твідовий кардиган;

Класична сукня стриманих кольорів;

Светр з натуральної тканини;

Чоботи на підборах до колін;

Чоботи на плоскій підошві;

Базові кросівки;

Ремінь для штанів;

Аксесуари: сережки ланцюжок та годинник;

Класичні чорна сумка;

Пальто.

Найбільше образів у стилі Old Money створює бренд Ralph Lauren, тож надихнутися естетикою "тиха розкіш" можна завдяки колекціям іменитої марки.