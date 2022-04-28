Французький Elle помістив на обкладинку модель, яка втратила ноги через синдром токсичного шоку

Французький глянець Elle представив нову обкладинку з моделлю Лорен Вассер, яка внаслідок синдрому токсичного шоку втратила обидві ноги.

Французький глянець Elle на початку березня представив обкладинку, яку присвятив Україні. На тлі синього неба, редакція виділила надпис глянцю Elle жовтим кольором. Аналогічне синє тло з жовтим надписом представлене у новому травневому номері.

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Героїнею обкладинки стала манекенниця Лорен Вассен. Через неправильне використання тампонів, дівчина отримала СТШ – синдром токсичного шоку. За статистикою, з усіх постраждалих від СТШ більше половини становлять жінки, які під час місячних користувалися тампонами.

10 років тому, у 24-річному віці, модель Лорен Вассен відчула занедужання. Вона заснула вдома, а прокинулася в лікарні. Лікарі повідомили їй, що у неї інфекційне захворювання – золотистий стафілокок, який почав активно вражати її тіло. Американці довелося ампутувати праву ногу, а згодом і ліву, оскільки, за її словами, вона відчувала нестерпний біль.

Попри свою інвалідність, Лорен навчилася заново жити та знову почала займатися моделінгом. Зараз основна місія дівчини – попередити всіх про небезпеку токсичного шоку. Вона вимагає, аби виробники тампонів оприлюднили склад своєї продукції.

Зараз Лорен Вассен приїжджає на Тижні моди, бере участь у модних показах та знімається для глянців. Вона живе насиченим життям, втім через наслідки гострої інфекції, змушена щодня одягати протези нижніх кінцівок.