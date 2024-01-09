Шкіряний костюм для особливого випадку: Ельза Госк показує ефектний образ

35-річна шведська модель Ельза Госк постійно демонструє своїй 8-мільйонній аудиторії модні образи. Цього разу білявка показала образ, який можна буде приміряти вже навесні.

Ельза Госк є однією з найстильніших та найпопулярніших моделей білизняного бренду Victoria's Secret. Білявка постійно показує на собі модні образи, надихаючи армію фанаток зі всього світу на стильні аутфіти.

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І хоч на вулиці ще зима, шведська модниця вже почала диктувати тренди весни. На своєму прикладі вона показала, яке саме вбрання буде модним у новому сезоні та з чим його найкраще поєднувати.

Образ Ельзи Госк

Знаменитість одягнула молочний светр з горловиною з широкими рукавами. Зверху Ельза приміряла коричневу куртку до якої підібрала шкіряну мініспідницю.

Свій аутфіт манекенниця доповнила бордовою сумкою від Prada та бордово-білими лоферами. До них білявка підібрала червоні шкарпетки.

Ельза Госк показує у своєму образі не лише моду на шкіру, яка буде притаманна будь-якому верхньому одягу, але й на мініспідниці. Щодо шкіряних речей – обирайте на весні зі шкіри тренчі, бомбери, жакети та косухи.

Також варто звернути на бордовий колір. Стилісти зазначають, що його в новому сезоні буде дуже багато. А ще нам не обійтися без червоних шкарпеток, якими активно доповнюють свої образи всі модниці.

Останні образи Ельзи Госк