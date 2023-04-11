Як одягнутися на Великдень: стильний образ показує Ельза Госк

9 квітня католики святкували Великдень, тож шведська модниця показала своїй багатомільйонній аудиторії стильний образ, який можна легко повторити.

Манекенниця та колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Ельза Госк обожнює стильний одяг та залюбки демонструє модні аутфіти своїм підписникам.

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Знаменитість показала серію світлин, як вона провела зі своєю сім’єю Великдень, а також показала миловидний образ, який можна легко повторити кожній дівчині.

Образ Ельзи Госк

Білявка одягнула блакитну сукню на короткий рукав з пишною спідничкою. Свій мінімалістичний образ вона довершила чорними лоферами від Chanel, джинсовою сумкою від Louis Vuitton та золотими сережками. Для стриманого аутфіту модель зачесала волосся у хвіст.

Такий образ виглядає дуже витончено та ніжно, а таку сукню ви ще неодноразово зможете приміряти влітку, адже така легка сукня дає тілу дихати.

Схожий образ як у Ельзи Госк ви можете повторити самостійно, і це не обов’язково має бути сукня. Одягність сорочку на короткий рукав та доповніть look спідницею в тон. Також для миловидного образу, підберіть до лоферів білі шкарпетки або ж капронові вироби з рюшами. Елегантний вигляд ви отримаєте точно!



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з Instagram