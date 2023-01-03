Ельза Госк захопила мережу червоною сукнею на тлі вечірнього моря: розкішний look

Манекенниця Ельза Госк любить стильно одягатися, тож на відпочинок зі своєю сім’єю взяла чимало стильних аутфітів. Молода матуся продемонструвала своїм прихильникам розкішну сукню на тлі вечірнього моря.

Новий рік Ельза Госк вирішила зустріти на острові Сен-Бартельмі. На теплому курорті знаменитість демонструє пляжні аутфіти, а також показала неймовірний look у червоному яскравому платті.

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Шведська модель зробила кілька кадрів на тлі вечірнього Карибського моря. Білявка одягнула червону сукню довжини максі на довгий рукав з цікавими деталями. Атласна сукня має розріз на плечі та рукаві, який перешитий шнурівками.

Свій яскравий образ Ельза доповнила чорними мінімалістичними мюлями на підборах з квадратним носком та мікросумкою Lady Dior. Модель зібрала волосся в пучок та нафарбувала губи яскравою червоною помадою.



Ельза Госк у розкішній сукні / Фото з Instagram



Ельза Госк у розкішній сукні / Фото з Instagram