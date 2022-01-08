В елегантному костюмі: Маша Єфросиніна підкорила мережу новим образом

Телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна зачарувала прихильників новим образом. Зірка приміряла розкішний костюм від української дизайнерки Олі Мак.

Маша Єфросиніна вже тривалий період тішить українців відвертими інтерв’ю зі знаменитостями на своєму ютуб-каналі в шоу "Екзамен". У 2022 році телеведуча повернулася на телеекрани з новою програмою "Мій секрет".

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Після спеціального випуску з Іриною Білик, який вийшов навесні минулого року, першим героєм відвертого інтерв’ю став Євген Кот. На розмову з танцівником та суддею талант-шоу "Україна має талант" Маша Єфросиніна приміряла стильний образ.

Аутфіт Маші Єфросиніної

Телеведуча постала перед камерою у надзвичайно красивому костюмі, кольору морської хвилі. Виріб складався з жакета з глибоким декольте та трендових штанів з розрізами. Костюм Маша Єфросиніна обрала від українського бренду OLYA MAK. Коштує стильний виріб на сайті майже 12 тисяч гривень.

Під низ Маша одягнула білий топ та доповнила look білосніжними туфлями-човниками. Стилісти вклали волосся зірки в локони, а візажисти довершили образ бездоганним макіяжем.

Останнім штрихом в аутфіті стали прикраси. Телеведуча одягнула перстень з масивними дорогоцінними каменями та браслети Cartier. На світлинах Маша Єфросиніна позувала з героєм шоу Євгеном Котом.



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої