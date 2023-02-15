Стильна сумка на весну - Oskan Moon від Isabel Marant: як вона виглядає

Спостерігаючи за інфлюенсерами та їхніми модними образами, неможливо оминути увагою той факт, що їхні виходи завжди довершують стильні сумки. Цього разу зупиняємо увагу на цікавій моделі Oskan Moon від Isabel Marant.

Модниці зі всього світу почали доповнювати свої образи цікавою сумкою у формі півмісяця від бренду Isabel Marant, пише 24 канал.

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Здаволося б, тренд на такі напівкруглі сумки вже минув, однак ні дизайнери, ні інфлюенсери ще не готові відмовлятися від такого стильного аксесуару.

Модель представлена у кількох найпопулярніших кольорах – базовому чорному, білому, коричневому та червоному кольорі. Коштує сумка Oskan Moon майже 49 тисяч гривень.

Таку модель придбали чимало стрітстайл-зірок, серед яких португальська стилістка Софія Коельо, німецька інфлюенсерка Каро Дуар та "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо.

Шкіряна сумка з блискавкою та золотистим оздобленням уздовж всієї форми має всі шанси стати не лише it-bag сезону, але й сумкою, яка увійде в списки базових аксесуарів.



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram



Модна сумка 2023 року / Фото з Instagram