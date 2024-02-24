Неймовірний вихід: Ед Вествік з'явився з нареченою на Milan Fashion Week

Зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік приїхав зі своєю нареченою Емі Джексон на Тиждень моди в Мілан. На колекції знаменитих дизайнерів приїжджають дивитися безліч знаменитостей зі всього світу, які відвідують модні покази.

Ед Вествік та його дівчина, акторка Емі Джексон відвідали разом презентацію колекції бренду Genny. Закохані продемонстрували гармонійний образ в чорних та білих монохромних аутфітах.

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36-річний актор серіалу "Пліткарка" останнім часом перебуває під пильним поглядом прихильників та стрітстайл-фотографів після того, як зробив пропозицію 32-річній Емі Джексон під час відпочинку в гірськолижному курорті. Тепер багатомільйонна аудиторія залюбки спостерігає за майбутнім подружжям.

Ед Вествік та Емі Джексон у Мілані

Актор одягнув чорний костюм, під низом у нього виднілася брендова футболка Genny з надписом. Зверху він накинув чорне пальто довжини максі. Його образ доповнювало чорне взуття та срібляста підвіска.

Дівчина актора одягнула шовкову подовжену сорочку білого кольору, яку поєднала з жакетом та штанами. Костюм Емі Джексон обрала у світло-сріблястому відтінку. Зверху знаменитість накинула молочне пальто. Вона одягнула сріблясті босоніжки та стилізувала свій бездоганний образ завдяки розкішному макіяжу та зачісці.

Наречена Еда Вествіка зачесала волосся у низький хвіст, нафарбувала губи темно-вишневою помадою та одягнула класичні окуляри-каплі від Ray Ban. Неймовірно красивий образ пари супроводжували десятки спалахів стрітстайл-фотографів.