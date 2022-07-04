Джулія Робертс одягнула сукню від української дизайнерки: розкішний образ

Голлівудська акторка Джулія Робертс одягнула стильну літню сукні від української дизайнерки Ксенії Крамаренко.

Образ 54-річної знаменитості опублікувала у своєму інстаграмі зіркова стилістка Елізабет Стюарт, яка працює з такими знаменитостями як Джессіка Честейн, Кейт Бланетт та Аманда Сейфрід. Джулія Робертс приміряла красиву сукню від українського бренду Overthesea.

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Акторка позувала перед камерою у сукні-міді з невеликим рукавом. Виріб оздоблений розрізом в зоні декольте та розрізом на нозі. Джулія обрала для себе стильну сукню в дрібний квітковий принт. Такі плаття особливо стильні влітку та вже кілька сезонів не втрачають своєї популярності.

Знаменитість позувала у сукні в будинку. Вона розпустила волосся та вклала свої природні локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж.



Джулія Робертс у сукні від української дизайнерки / Фото з інстаграму

Сукню від українського бренду стилістка придбала з акторкою в Каннах. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі.

Один зі способів підтримати Україну - робити покупки в Україні! Ми купили цю сукню на українському сайті, щоб носити в Каннах,

– зазначила Елізабет Стюарт.

Джулія Робертс цього року була гостею на Каннському кінофестивалі, який традиційно проходив на Лазурному узбережжі з середини до кінця травня.

Сукню від українського бренду Overthesea мають у своєму гардеробі блогерка Таня Парфільєва, волонтерка Даша Астаф'єва та співачка Надя Дорофєєва.

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