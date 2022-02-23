Джулія Фокс зробила сумку з джинсів: вражаючий образ колишньої дівчини Каньє Веста

Акторка Джулія Фокс не збирається після розлучення з Каньє Вестом залишатися в затінку. Вона вже почала вражати стрітстайл-фотографів не лише вбранням, але й аксесуарами.

У вівторок, 22 лютого, у Мілані розпочався Тиждень моди, який триватиме до понеділка, 28 лютого. На модну подію прилітають знамениті моделі та зірки зі всього світу. Не оминула увагою покази дизайнерів з новими колекціями екскохана Каньє Веста Джулія Фокс.

Читайте також Емілі Ратажковскі прогулялася з сином в панамі від львівського дизайнера Руслана Багінського

Наприкінці січня акторка приїжджала з Каньє Вестом на кутюрний Тиждень моди в Париж, а тепер перебуває в Мілані наодинці. 32-річна знаменитість, ймовірно, ще вразить фанатів своїми образами, які підготує для показів, втім на вулицях столиці моди, Джулія вже зуміла здивувати прихильників своїм незвичним аутфітом.

Образ Джулії Фокс

Спочатку папараці помітили зірку на виході з аеропорту. Знаменитість прилетіла з Нью-Йорка з двома великими валізами. Для польоту в літаку акторка обрала чорний корсет та темно-сірі штани з розрізами. Джулія зачесала хвіст та доповнила образ золотистими сережками-кільцями та коричневими сонцезахисними окулярами.

Найбільше увагу фанатів прикувала її куртка. Джулія Фокс одягнула синю куртку від Yeezy x Gap, яка коштує 200 доларів.



Джулія Фокс прилетіла в Мілан / Фото з інстаграму



Джулія Фокс прилетіла в Мілан / Фото з інстаграму

Після заселення в готель акторка вирушила на прогулянку Міланом. Зірка замінила свій попередній корсет на ще відвертіший – з ґудзиками та більш відкритою зоною декольте. Колишня Каньє Веста знову одягнула синю куртку від бренду репера та доповнила свій look незвичним аксесуаром.

Джулія добре знає, як прикувати до себе увагу преси, тож вдалася до нової ексцентричної витівки. Акторка обрала замість сумки звичайні блакитні джинси із зав’язаними штанинами у вигляді ручки. Виглядає такий виріб дуже незвично, але цікаво та оригінально.



Джулія Фокс прилетіла в Мілан / Фото з інстаграму



Джулія Фокс прилетіла в Мілан / Фото з інстаграму

Що відомо про Джулію Фокс

Найбільшу популярність акторка здобула завдяки зйомках у фільмі "Неограновані алмази". У стрічці її партнером був відомий актор Адам Сендлер.

Про її особисте життя відомо небагато. Вона зустрічалась з пілотом Пітером Артем'євим, від якого народила первістка рік тому. З чоловіком акторка розійшлась та виховує дитину самостійно.

Нову хвилю визнання Джулії Фокс приніс короткотривалий роман з Каньє Вестом. Після виходів на Тижні моди у Парижі про неї почали писати всі модні видання світу. Образи Джулії Фокс часто порівнювали з аутфітами Кім Кардашян. Та попри це, акторка нещодавно відкрила модний показ у Нью-Йорку та знялася в об’єктиві відомого фотографа Юргена Теллера.