Колишня Каньє Веста вийшла у світ з сумкою у людський ріст: вражаюче видовище

Акторка Джулія Фокс, яка найбільшу славу здобула завдяки тому, що закрутила короткочасний роман із репером Каньє Вестом, вже понад рік привертає до себе увагу епатажними образами. Цього разу Джулія здивувала всіх своєю сумкою, яка виявилася у людський ріст.

Ще на початку стосунків з Каньє Вестом акторка Джулія Фокс піддалася жорсткій критиці через свій несмак в одязі. Вона певний період з’являлася у своїх фірмових чорних стрілках, які додавали її образу грубості та дешевили, оскільки це важко було назвати макіяжем.

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Окрім того, Джулія навчилася привертати до себе увагу дивакуватим вбранням, яке часто абсолютно не поєднувалося між собою та не мало нічого спільного ні з базовими речами, ні з трендовими. Зрештою, такий модний піар-хід спрацював у її сторону, тож після розставання з Каньє Вестом, акторка вже почала самостійно презентувати себе світові завдяки образам, які і зробили її популярною.

Мабуть нікому не спаде перше на думку фільм з у якому Джулія зіграла, а її образи, які постійно піддаються критиці та подекуди розлітаються на меми.

Дивакуватий образ Джулії Фокс

Нещодавно Джулія Фокс вчергове вирішила епатувати та не зраджувати своїм екстравагантним виходам, тож вийшла у світ у вкороченій шкіряній куртці з об’ємними плечами, мініспідниці та у шнурованих лакованих ботфортах на високій платформі та підборах.

Знаменитість розпустила своє багряне волосся та зробила макіяж з акцентом на червоних тінях на повіках та червоних губах

Втім таким образом вже нікого не здивуєш, тож акторка вирішила додати епатажності завдяки аксесуару. Вона вийшла у світ з сумкою, яка нагадує людський "труп".

Джулія Фокс обрала для себе манекен, який одягнений в латексний костюм з такими ж чобітьми, як у неї та довгим білим волоссям. До цього манекена була прикріплена ручка, яка дозволила створити образ сумки. Така сумка від дизайнера Торонто Мікаеля має висоту 183 сантиметри та важить 1,5 кілограми.

У колекції Джулії Фокс є ще чимало дивних образів, які можна пильно розглядати. Нещодавно вона приміряла смішну сукню з пуделем, сукню з рогами та одягнула відверту шкіряну сукню з розрізом ззаді та причепленим кінським хвостом. Останній образ вона доповнила сумкою у вигляді коня.