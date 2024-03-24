Джорджина Родрігес зіпсувала образ бюстгальтером: яку помилку зробила дівчина Роналду

Дівчина Кріштіану Роналду поділилася зі своїми прихильниками новим фото. Інфлюенсерка продемонструвала ефектний образ, але його зумів зіпсувати бюстгальтер.

Наречена знаменитого футболіста завжди намагається виглядати стильно та ефектно. Джорджина не співпрацює зі стилістами, тож все вбрання підбирає на власний смак.

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Втім навіть у знаменитих людей бувають модні курйози. Через необережність кохана Кріштіану Роналду зіпсувала свій образ.

Образ Джорджини Родрігес

Джорджина продемонструвала розкішний образ в чорній туніці на довгий рукав та коричневих завужених штанах. Такі аутфіти є дуже популярними в Саудівській Аравії, де й проживає зараз зіркова пара.

Коричнева туніка створена з тонкого матеріалу, тож під спалахом камери просвітила білий бюстгальтер. Щоб не ставалося таких модних курйозів, Джорджині варто було підібрати білизну коричневого кольору.

Знаменитість доповнила образ туфлями на підборах, довге волосся вклала в кучері в стилі мокрого ефекту, зробила на обличчі насичений макіяж та одягнула свої улюблені коштовні прикраси у вигляді сережок та перснів.

Джорджина любить красиво одягатися, тож без вагань витрачає гроші на дорогі та брендові речі. У її гардеробі є чимало сумок від одного з найдорожчих марок Hermes. Розкішний аутфіт дівчина знаменитого футболіста доповнила бордовою сумкою з крокодилячої шкіри Hermes Kelly.

Що відомо про стосунки Джорджини та Роналду

39-річний нападник збірної Португалії та Аль-Насру Кріштіану Роналду зустрічається з Джорджиною Родрігес з 2016 року. Знаменитий футболіст познайомився зі своєю майбутньою обраницею в магазині одягу, в якому вона працювала.

Джорджина у серіалі, який зняв про неї Netflix, розповідала, що їхала зранку на роботу маршруткою, а після зміни її забирав кожного разу на різних дорогих автомобілях Кріштіану. Стосунки почали розвиватися дуже швидко, тож пара почала жити разом невдовзі після знайомства.

Та попри двох спільних доньок та трьох дітей Кріштіану, пара ще досі не одружена, хоча й Джорджина вже перебуває у статусі нареченою, оскільки футболіст таки освідчився дівчині у 2020 році.