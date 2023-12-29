Дженніфер Лоуренс показала, як створити трендовий образ зі шкіряним піджаком

Стилісти оцінили поєднання деніму і шкіри. А особливу увагу модників привернули сонцезахисні окуляри.

Американську акторку Дженніфер Лоуренс помітили у стильному щоденному образі на прогулянці Колдуотер-парком у Беверлі-Гіллз. Аутфіт стилісти розібрали як такий, який варто запамʼятати собі на майбутнє.

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Зірка поєднала джинсову сорочку зі шкіряним піджаком у стилі 90-х від Massimo Dutti і додала чорні прямі вільні штани. Доповнила вбрання вона овальними сонцезахисними окулярами. Занотовуйте собі цю комбінацію і користуйтеся нею тоді, коли вам треба необтяжливий повсякденний образ.

Бейонсе у трендовому шкіряному одязі

Зовсім по-іншому, але не менш модно стилізувала раніше шкіряний піджак Бейонсе. Співачка скомбінувала верхній одяг з легінсами і балаклавою. А акцент зробила на виразній талії і яскравих прикрасах.