Без Бена Аффлека: Дженніфер Лопес з’явилася в Каннах у бездоганному образі

Чимало іноземних видань все активніше обговорюють ймовірне розлучення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. На Каннському кінофестивалі акторка лише підігріла чутки, оскільки з’явилася наодинці. Та які б перипетії не були в житті Джей Ло, вона, як завжди, мала розкішний вигляд.

Поки що зіркове подружжя ніяк не коментує розрив стосунків, однак інсайдери, які близькі до оточення пари, зазначають, що Бен Аффлек бідкається на постійний контроль з боку Дженніфер та навіть виїхав з їхнього спільного будинку.

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Попри ймовірні проблеми в особистому житті, Дженніфер Лопес не пропускає важливих подій та вже зачарувала публіку своїм виходом в Каннах.

Образ Дженніфер Лопес на Каннському кінофестивалі

Акторка завітала на прем’єру бойовика "Атлас" від режисера Бреда Пейтона. Саме у цьому фільмі зірка зіграла головну роль. Для стильного виходу Дженніфер Лопес обрала чорно-білий комплект, який складається з топу та довгої спідниці.

Верх аутфіту був наче вкорочений корсет з відкритими плечима, однак приховував зону декольте. А от спідниці на високій посадці в довжині максі нагадувала популярний раніше фасон риб’ячого хвоста з додатковим нашаруванням тканини на самому подолі.

Акторка обожнює діаманти, тому вдосконалила свій look за допомогою масивних сережок, кольє та каблучок з діамантами. Стилісти зібрали волосся Дженніфер у високий пучок, а візажисти зробили ефектний макіяж. Довершив образ зірки чорний клатч у вигляді овалу.



Стильний образ Дженніфер Лопес / Фото Getty Images

Образи зірок на Каннському кінофестивалі