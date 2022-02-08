Дженніфер Лопес приголомшила мережу зйомками для Rolling Stone: ефектні фото з новою зачіскою

Американська виконавиця оприлюднила в мережі кадри з нової фотосесії. Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для видання Rolling Stone.

За новими образами та фотосесіями Джей Ло важко встежити. Лише за останні кілька днів співачка потрапила в об’єктиви папараці в стильних образах, які змінювала кілька разів за день, а тепер вчергове потішила шанувальників новою фотосесією.

Читайте також З короткою стрижкою та чубчиком: Бейонсе викликала фурор у мережі провокативною фотосесією

Нещодавно артистка презентувала свою обкладинку для лютневого номера People, а зараз здивувала публіку сміливим перевтіленням для березневого випуску Rolling Stone.

Поп-діва приміряла стильну коротку перуку, яка їй дуже личить. На обкладинці глянцю 52-річна знаменитість позує у відвертому боді-жакеті від бренду Balmain та чорних штанах. Її образ доповнили аксесуари – масивні браслети та сережки-кільця від Tiffany & Co.



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму

Дженніфер Лопес також приміряла ніжне плаття з драпіруванням та хіт цієї весни – білий кетсьют із синім поясом на талії. Співачка без вагань позувала у бежевому боді, яке вдало підкреслило її підтягнуте тіло.



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес у фотосесії для березневого номера / Фото з інстаграму

Джей Ло позує для березневого видання Rolling Stone: дивіться відео

Найкращі останні виходи Дженніфер Лопес

– Дженніфер Лопес вийшла на сцену в "голій" сукні та вкороченому жакеті;

– Співачка здивувала мережу виходом у картатому образі з ніг до голови;

– Джей Ло показала наймодніше пальто весни.