Джамала показала ніжний образ на останніх місяцях вагітності: дивовижні фото
Джерело:Джамала
Співачка Джамала вразила прихильників красивим образом у сукні від українського бренду. Виконавиця зробила красиву фотосесію та підкреслила свій округлий живіт.
Переможниця від України на Євробаченні у 2016 році чекає на появу третьої дитини. Зірка вже виховує двох синів, тож вже втретє перебуває в особливому стані. Джамала вирішила зробити фотосесію та продемонструвала розкішний look.
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Образ Джамали
Перед камерою зіркового фотографа Владислава Томіка співачка постала у професійній студії в красивій сукні від дизайнерки Лілії Літковської. Виконавиця обрала для себе чорне довге плаття з цікавими рукавами, які були доповнені в’язаними елементами та бахромою.
Вбрання співачка доповнила чорними туфлями на підборах, красивим бежевим герданом з білими перлинками та браслетами. Стилісти вклали волосся у легенькі хвильки, а візажисти нанесли ніжний макіяж.
Цей період дуже надихаючий для мене. Сповнена бажання творити,
– написала Джамала у своєму інстаграмі.
Прихильники вже встигли оцінити світлини співачки та зазначили, що їй дуже личить вагітність.
Що відомо про сім’ю Джамали
- Зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим Джамала виховує двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая. Старшому нещодавно виповнилося 6 років. Молодшому сину – 4 роки.
- Після початку повномасштабного вторгнення діти виконавиці мешкали з сестрою зірки в Туреччині. Згодом вже з мамою вони переїхали до Польщі, де навіть пішли у дитячий садок.