У блакитному комбінезоні: Джамала показала яскравий образ на фестивалі у Вільнюсі
Джерело:інстаграм Джамали
Українська співачка Джамала продовжує гастролювати світом. Днями вона виступила на музичному фестивалі у Вільнюсі. Там продемонструвала стильний образ у ніжно-блакитному комбінезоні та з яскравим головним убором.
Джамала з дітьми під час війни перебуває за кордоном. Однак там не сидить, склавши руки. Артистка постійно виступає на концертах на підтримку України, розповідає світові про війну.
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Днями виконавиця виступила на літньому фестивалю у Вільнюсі. Команда, з якою Джамала виходила на сцену, зліталася з Дубаю, Лондона та Берліна. Як зізналася Джа, все відбулося дуже по-домашньому, дуже тепло.
А ця неймовірна тиша, а потім шквал вашої любові після старовинної литовської пісні "Už ežero ugnys dega" – неймовірна нагорода. Так люблю. Так вдячна! Дякую за час разом та можливість розчинитись в концерті,
– написала Джамала.
Співачка додала, що за останні п'ять місяців вона ніде не бачила такої кількості українських прапорів, як у Вільнюсі.
Яскравий образ Джамали
Артистка вийшла на сцену в костюмі ніжно-блакитного кольору, що мав один пишний рукав, а інше плече оголив. Поєднала таке вбрання зі сріблястими босоніжками на високій підошві. Образ Джамали доповнювали численні аксесуари: стильний головний убір, велика патріотична каблучка та браслети. Волосся артистка вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила вечірній макіяж у коричневих відтінках.
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