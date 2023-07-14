У Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна місяць тому було таємне весілля про яке здогадувалися підписники. Інформація про те, що пара таємно одружилася різко просочилася в ЗМІ. Подружжя деякий час потримало інтригу, втім таки вирішило розповісти всім, що вони стали чоловіком та дружиною.

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Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є,

– зазначила артистка та опублікувала весільні фото.

Весільний образ Наді Дорофєєвої значно відрізняється від того, яким було 8 років тому, коли вона одружувалася з Володимиром Дантесом. Цього разу співачка обрала кремовий відтінок одягнувши мінімалістичну сукню максідовжини на тонких бретельках та зі значним вирізом і дуже довгу фату.



Весільний образ Наді Дорофєєвої / Фото з Instagram



Весільний образ Наді Дорофєєвої / Фото з Instagram

Головний весільний убір для артистки пошив бренд The Coat Катерини Сільченко. На сторінці бренду йдеться, що фата зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари. Саме ініціали закоханої пари стали особливою та оригінальною деталлю у фаті.



Весільна фата Наді Дорофєєвої / Фото з Instagram

Ексклюзивний витвір шили вручну, поєднуючи різні тканини і фактури. Процес виготовлення бренд The Coat показав у своєму інстаграм-профілі.

Що відомо про стосунки Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Наприкінці березня 2022 року підписники помітили Надю та Мішу в Барселоні. Світлина розлетілася мережею, тож прихильники почали уважно за ними стежити.

Стосунки пари неоднозначно сприймали та сприймають досі, оскільки закохані раніше дружили сім’ями. Міша Кацурін був одружений з дизайнеркою Дашею Кацуріною. У подружжя є двоє спільних дітей – дівчинка Олександра та син Іван.

У червні 2022 року співачка підтвердила стосунки з Мішею Кацуріним. А в червні 2023 року пара одружилася.