Креативний директор Balenciaga став амбасадором UNITED24 і створив світшот з символікою України

Ще одна знаменитість долучилась до проєкту UNITED24. Це креативний директор всесвітньо відомого бренду Balenciaga Демна Гвасалія.

Фандрейзингова платформа UNITED24 продовжує розвиватися та залучати світових знаменитостей для її популяризації. Її амбасадором днями став креативний дизайнер Balenciaga Демна Гвасалія.

До слова У молочному костюмі від українського бренду: стильна Олена Зеленська прийшла на інтерв'ю

Демна Гвасалія – амбасадор UNITED24

Всесвітньо відомий дизайнер підтримуватиме платформу за напрямком "Відбудова України". Balenciaga вже створили спеціальний світшот з прапором та гербом України, 100% прибутку з продажу яких буде переказано саме для відбудови держави після обстрілів.

Світшот вже доступний до покупки на сайті united24-demna.balenciaga.com.



Спеціальний світшот від Balenciaga / Фото з телеграму президента

З Демною Гвасалією поспілкувався президент України онлайн.

"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну", – сказав Володимир Зеленський.

Маю за честь стати амбасадором UNITED24. Я дуже добре знаю і відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України". А спеціальний світшот, який ми створили в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України,

– відповів креативний директор бренду.



Демна Гвасалія і Володимир Зеленський / Фото з телеграму президента

, Демна Гвасалія вже зізнавався, що гостро відчуває біль українців. Грузинський дизайнер у 1993 році, після збройного конфлікту в Абхазії, був змушений тікати з рідного міста Сухумі разом з сім'єю.

Нагадаємо, Balenciaga вже не вперше підтримує Україну. На Тижні моди в Парижі Демна Гвасалія присвятив показ Україні, продумавши все до деталей.

Хто ще став амбасадором UNITED24