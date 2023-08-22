Вишиванки для дітей: де купити красиву річ на День Незалежності

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. У цей день вишиванки одягають всі – від малих до великих. Fashion 24 зібрав кілька магазинів, у яких ви зможете обрати для своїх дітей вишиванки різних кольорів та фасонів.

Сучасна дитяча вишиванка дуже схожа до тих вишиванок, які носять дорослі, пише 24 Канал.

До слова День Незалежності 2023: де купити красиві вишиванки

Дітям змалку треба прищеплювати любов до вишиванки, розповідати про те, що ця річ має глибокі історичні корені та є символом нашої ідентичності.

Дитячі вишиванки легко поєднати з сарафанами, спідничками, джинсами, шортами чи штанами. А вишиті сукні для дівчаток подарують їм незабутні відчуття.

На просторах інтернету ви можете знайти чимало вишитих суконь різних фасонів, кольорів та орнаментів. Вишиванки шиють з різних тканин - льону, бавовни, шовку та органзи. Етнічний стиль зараз на піку популярності, тож вишиванку діти зможуть одягнути на церковні чи державні свята.

Вишиванка точно стане вигідною інвестицією у дитячий гардероб. Ми підібрали найкращі інтернет-магазини та українські бренди з вишиванками для дітей, тож ви зможете обрати те, що вам найбільше до вподоби.