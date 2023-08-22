Современная детская вышиванка очень похожа на те вышиванки, которые носят взрослые, пишет 24 Канал.

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Детям с детства нужно прививать любовь к вышиванку, рассказывать о том, что эта вещь имеет глубокие исторические корни и является символом нашей идентичности.

Детские вышиванки легко сочетать с сарафанами, юбочками, джинсами, шортами или брюками. А вышитые платья для девочек подарят им незабываемые ощущения.

На просторах интернета вы можете найти немало вышитых платьев разных фасонов, цветов и орнаментов. Вышиванки шьют из разных тканей – льна, хлопка, шелка и органзы. Этнический стиль сейчас на пике популярности, поэтому вышиванку дети смогут одеть на церковные или государственные праздники.

Вышиванка точно станет выгодной инвестицией в детский гардероб. Мы подобрали лучшие интернет-магазины и украинские бренды с вышиванками для детей, поэтому вы сможете выбрать то, что вам больше нравится.