Сучасна дитяча вишиванка дуже схожа до тих вишиванок, які носять дорослі, пише 24 Канал.

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Дітям змалку треба прищеплювати любов до вишиванки, розповідати про те, що ця річ має глибокі історичні корені та є символом нашої ідентичності.

Дитячі вишиванки легко поєднати з сарафанами, спідничками, джинсами, шортами чи штанами. А вишиті сукні для дівчаток подарують їм незабутні відчуття.

На просторах інтернету ви можете знайти чимало вишитих суконь різних фасонів, кольорів та орнаментів. Вишиванки шиють з різних тканин - льону, бавовни, шовку та органзи. Етнічний стиль зараз на піку популярності, тож вишиванку діти зможуть одягнути на церковні чи державні свята.

Вишиванка точно стане вигідною інвестицією у дитячий гардероб. Ми підібрали найкращі інтернет-магазини та українські бренди з вишиванками для дітей, тож ви зможете обрати те, що вам найбільше до вподоби.