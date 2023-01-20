Дакота Джонсон приміряла джинсовий костюм від польського бренду Magda Bytrum: стильне фото

Акторка Дакота Джонсон прийшла на відкриття фестивалю Sundance Film Festival у джинсовому костюмі від польської дизайнерки Магдалени Бутрим.

Дакота Джонсон продемонструвала під час недавнього виходу свою любов до джинсового аутфіту. Зірка фільму "50 відтінків сірого" довела, що total denim буде популярним у 2023 році.

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Суцільні джинсові образи вже приміряли на собі знамениті моделі, тож це є ще одним підтвердженням тому, що варто звернути увагу на поєднання з джинсами сорочки, корсета чи куртки.

Образ Дакоти Джонсон

33-річна американська акторка обрала для світського виходу костюм від знаменитого польського бренду Magda Bytrum. Її look складався з вкороченого корсета з глибоким розрізом в зоні декольте та широких мішкуватих штанів.

Зверху аутфіт зірки прикрасило довге пальто, а розкішний образ завершила чорні туфлі на підборах. Такий самостійний образ Дакота доповнила мінімалістичним ланцюжком з підвіскою та золотим масивним перстнем.



Дакота Джонсон в джинсовому костюмі / Фото з Instagram



Дакота Джонсон в джинсовому костюмі / Фото з Instagram

Що відомо про польський бренд Magda Butrym

Вбрання від польського бренду Magda Butrym здобуло широку популярність за кордоном. Речі від цього бренду вважаються цінними та нішевими. Однією з перших клієнток бренду стала Кім Кардашян, котра в одному з паризьких ресторанів звернула увагу на спідницю, в якій була Магдалена Бутрим. Шанувальницями польського бренду стали Белла і Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Ельза Госк та багато інших зірок. Бренд вдало міксує в своїх колекціях жіночність із маскулінними елементами: квітковий принт із широкими плечима, гламурні тканини зі складним кроєм тощо.