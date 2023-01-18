Зірка фільму "Меню" Аня Тейлор-Джой з’явилася на урочистій церемонії вручення нагород премії Critics' Choice Awards.

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Що відомо про фільм "Меню"

Фільм розповідає про таємничого шеф-кухаря Словіка елітного острівного ресторану, який організував авангардну вечерю для своїх гостей. У центрі уваги опиняється десятка багатих і впливових людей, які вирушають на віддалений острів Готорн.

Серед всіх єдиною «незапланованою» гостею є Марго, яку зіграла Аня Тейлор-Джой. Саме вона стала причетною до смертельних поворотів у ресторані.

Образ Ані Тейлор-Джой на Critics' Choice Awards

Зірка серіалів та фільмів "Хід королеви", "Відьма", "Спліт", "Минулої ночі у Сохо", "Варяг" Аня Тейлор-Джой обрала для церемонії Critics' Choice Awards стильну сукню від бренду Dior.

Знаменитість є амбасадоркою відомої марки, тож часто обирає сукні саме від французького Модного дому. Для церемонії "Золотий глобус", яка відбулася минулого реку, Dior Couture пошив спеціально для акторки її знамениту смарагдову сукню. Згодом на всіх церемоніях акторка обирає вироби, які створює Марія Грація Кьюрі.

На Critics' Choice Awards Аня Тейлор-Джой обрала бежеву сукню на бретельках з прозорою вставкою, яка не приховувала спідньої білизни дівчини. Сукня доповнена стильними вставками у стилі риб’ячої луски.

Образ зірки доповнювали розкішні босоніжки з камінцями, коштовне кольє та масивний браслет. Біляве волосся стилісти зачесали у високий пучок, а візажисти нанесли ефектний макіяж з акцентом на чорні повіки.



Розкішний образ Ані Тейлор-Джой / Фото з Instagram