Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес нещодавно перебралися жити в столицю Саудівської Аравії – Ер-Ріяд. І поки португальський футболіст вливається в нову команду саудівського "Аль-Насра", його дівчина приміряє на собі стильні образи.

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Джорджина Родрігес обожнює вбрання від преміальних брендів. У її колекції одягу є речі від найзнаменитіших світових дизайнерів. І хоч модель з’являється на світських заходав у речах з останніх колекцій, та все ж таки спромоглася допуститися модної помилки у своєму образі.

Уже багато років всі модні критики пишуть про антитрендову річ – шубу-гусеницю. Здається, серед антитрендових речей цей верхній одяг займає першу позицію.

Джорджина Родрігес одягнула обстислу сукню з драпіруванням, яку довершила сріблястими босоніжками на високій платформі та підборах. До цього образу знаменитість, як завжди, обрала сумку найулюбленішого бренду Hermès.

Варто зазначити, що дівчина футболіста вигуляла одну з найдорожчих моделей сумок. Джорджина вийшла у світ з сумкою Himalaya Birkin, що виконана в білих та сірих тонах, що імітує Гімалайські гори.

Та навіть найдорожча сумка зі шкіри крокодила не зуміла стати родзинкою образу, оскільки модель приміряла зверху коричневу шубу-гусеницю, яка зуміла зіпсувати увесь образ.

Джорджина вже не вперше порушує модні правила. Раніше вона публікувала фото з літака не лише в тій же шубі, але й білій антитрендовій шапці з помпоном, яка вже давно вважається не модною, а стилісти радять заміняти такі шапки на мінімалістичні біні.