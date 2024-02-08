Костюм у тонку смужку: Дакота Джонсон показала, як стилізувати один з головних трендів сезону

8 лютого 2024, 19:57
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Джерело:

who what wear

Останні аутфіти зірки фільму "50 відтінків сірого" активно розбирають фешн-блогери. Акторка обирає для виходів вбрання, яке зовсім скоро стане мастхев для гардеробів 2024 року.

Дакота Джонсон прогулювалася у стильному сірому костюмі зі штанами по Мангеттену. Зірка мала надзвичайно елегантний вигляд у діловому образі. 

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Лук акторки

Сірий двобортний приталений блейзер знаменитість одягнула на мінімалістичну чорну майку, яку заправила у прямі штани-сигарети. Найцікавішим є принт костюма – тонка смужка. У 2024 році йому пророкують велику популярність, і селебрітіс уже обирають його для виходів. 

Джонсон додала в аутфіт золоті прикраси з великими перлинами і підібрала для низу лаковані чорні туфлі-човники на підборах. Але чудово такі сірі костюми у смужку поєднуються також з молочними і коричневим взуттям. Гострий носок – завжди чудовий вибір для офісного лука.

Завершила образ акторка великими окулярами до розпущеного волосся. 


Дакота Джонсон у сірому костюмі в тонку смужку / Фото Getty Images

Тонка смужка – тренд сезону

Уже кілька років поспіль цей принт не сходить з подіумів та фотографій інста-блогерок. А у 2024-му він стане ще популярнішим, адже модні покази навівають нам естетику офісних працівників. Вузька смужка візуально подовжує ноги і загалом силует. 

Дивіться не лише на штани-сигарети як у Джонсон, а і на широкі моделі з низькою посадкою. Поєднуйте їх з жилетами і блейзерами, щоб створити образи в єдиному принті. 

Інші актуальні принти 

  • Яскраві монохромні квіти, ніби намальовані від руки, можна було побачити на всіх подіумах сезону весна/літо 2024. Обирайте їх або в простому чорно-білому стилі, або з домішкою червоного. 
  • Нейтральний горошок також прикрашатиме блузи і сукні у цьому сезоні.
  • Мотив арлекіна, прийнятий Версаче та Вів’єн Вествуд, надає кожному виробу відчуття грайливості, але не занадто розслабляє образ.
  • Принт з хвилястими лініями можете спробувати поєднати з мікроклітками або смугами.

Автор: Карина Ляшенко