Костюм у тонку смужку: Дакота Джонсон показала, як стилізувати один з головних трендів сезону
Джерело:who what wear
Останні аутфіти зірки фільму "50 відтінків сірого" активно розбирають фешн-блогери. Акторка обирає для виходів вбрання, яке зовсім скоро стане мастхев для гардеробів 2024 року.
Дакота Джонсон прогулювалася у стильному сірому костюмі зі штанами по Мангеттену. Зірка мала надзвичайно елегантний вигляд у діловому образі.
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Лук акторки
Сірий двобортний приталений блейзер знаменитість одягнула на мінімалістичну чорну майку, яку заправила у прямі штани-сигарети. Найцікавішим є принт костюма – тонка смужка. У 2024 році йому пророкують велику популярність, і селебрітіс уже обирають його для виходів.
Джонсон додала в аутфіт золоті прикраси з великими перлинами і підібрала для низу лаковані чорні туфлі-човники на підборах. Але чудово такі сірі костюми у смужку поєднуються також з молочними і коричневим взуттям. Гострий носок – завжди чудовий вибір для офісного лука.
Завершила образ акторка великими окулярами до розпущеного волосся.
Дакота Джонсон у сірому костюмі в тонку смужку / Фото Getty Images
Тонка смужка – тренд сезону
Уже кілька років поспіль цей принт не сходить з подіумів та фотографій інста-блогерок. А у 2024-му він стане ще популярнішим, адже модні покази навівають нам естетику офісних працівників. Вузька смужка візуально подовжує ноги і загалом силует.
Дивіться не лише на штани-сигарети як у Джонсон, а і на широкі моделі з низькою посадкою. Поєднуйте їх з жилетами і блейзерами, щоб створити образи в єдиному принті.
Інші актуальні принти
- Яскраві монохромні квіти, ніби намальовані від руки, можна було побачити на всіх подіумах сезону весна/літо 2024. Обирайте їх або в простому чорно-білому стилі, або з домішкою червоного.
- Нейтральний горошок також прикрашатиме блузи і сукні у цьому сезоні.
- Мотив арлекіна, прийнятий Версаче та Вів’єн Вествуд, надає кожному виробу відчуття грайливості, але не занадто розслабляє образ.
- Принт з хвилястими лініями можете спробувати поєднати з мікроклітками або смугами.