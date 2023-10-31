Наймодніші чоботи осені 2023: найкраща добірка, яка вам сподобається

Восени неможливо уявити свої образи без чобіт, тому радо ділимося з вами добіркою актуального взуття на осінній сезон. Для цього сезону дизайнери приготували вже звичні для нас моделі та нові, цікаві варіанти.

Дуже часто восени нас очікує не найкраща погода – вітряна та дощова, тому нам важливо доповнювати свої образи довгими чобітьми, пише 24 Канал.

Читайте також Як носити коричневий колір восени: натхненна добірка для кожної модниці

Чоботи вище колін

У 2023 році в моду входять високі чоботи вище колін. Це не зовсім практичне взуття, адже потребує ретельно продуманого аутфіту. У цьому сезоні таке взуття найчастіше носять з короткими спідницями. Чоботи до стегон вже тривалий період були забуті модницями, втім вони мають всі шанси перейти до весняно-літнього сезону.

Чоботи до колін

Такі чоботи – доволі жіночні та легко поєднуються з будь-яким низом. Можете обирати звичайні чорні чоботи на плоскому ходу у стилі жокейських або ж чоботи на підборах.

З гострим носком

Чоботи з гострим носком все ще залишаються в топі. Вони є хітом осені, адже саме цю модель найчастіше обирають модниці. Для красивих аутфітів додавайте мініспідниці, які вдало підкреслюють чоботи.

З квадратним носком

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Квадратний носок ще не покинув модних тенденцій, тож сміливо можете обирати саме таке взуття. Якихось особливих стилізацій щодо цієї моделі немає. Носіть з улюбленими тренчами або пальтами і поєднуйте з осіннім вбранням.

Гумові

Цього року стався певний бум на гумові чоботи. Їх модниці стилізували на початку осені з білими гетрами та носили з короткими спідницями. Навіть наприкінці осені вони не втрачатимуть популярності, а стануть, навпаки, ще більш затребуваними.